SON DAKİKA I Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi! Kaynağı belirsiz para girişi...

Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenilmişti.