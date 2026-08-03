SON DAKİKA I Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi! Kaynağı belirsiz para girişi...

Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenilmişti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gözaltına alınan Cem Küçük, "halkı yanıltcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan yeni gelişmeye göre Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı.
DİKKAT ÇEKEN İŞLEMLER
Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi