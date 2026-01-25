Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi! Valilik açıkladı: Herhangi bir hasar yok
Giriş Tarihi: 25.01.2026 22:54 Son Güncelleme: 25.01.2026 23:33

Son Dakika Haberleri... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne el yapımı patlayıcı ile saldırı girişimi yapıldı! Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtilirken, maskeli iki şüphelinin kaçtığı ve güvenlik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Son Dakika Haberleri... Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

