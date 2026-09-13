SON DAKİKA | İstanbul’da operasyon gecesi: Çok sayıda gece kulübüne baskın

Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu (Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi) ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayda adrese saat 00.30 itibarıyla eş zamanlı baskınlar başlatıldı.