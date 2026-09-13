Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul’da operasyon gecesi: Çok sayıda gece kulübüne baskın
Giriş Tarihi: 13.09.2026 01:32 Son Güncelleme: 13.09.2026 02:04

SON DAKİKA | İstanbul’da operasyon gecesi: Çok sayıda gece kulübüne baskın

Son Dakika Haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından gece kulüplerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda söz konusu adreslerde detaylı aramalar yapılıyor.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
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Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu (Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi) ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayda adrese saat 00.30 itibarıyla eş zamanlı baskınlar başlatıldı.

Taksim ve Şişli'de operasyon düzenlenen adresler; Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bıgudi Bar, İcon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar, Aquarius Taksim.

Baskın düzenlenen gece kulüpleri ve mekanlarda narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapılıyor.

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Mekanlarda İstanbul Emniyeti tarafından Çevik Kuvvet ve İlçe Güvenlik Büroları'nca tedbir alındı.

Üst aramaları tamamlanan kişilerin gece kulüplerinden çıkışlarına izin verildi.

#İSTANBUL #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #BEYOĞLU

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SON DAKİKA | İstanbul’da operasyon gecesi: Çok sayıda gece kulübüne baskın
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