SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son Dakika Haberleri... Ticaret Bakanlığı, bazı restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedellerine ilişkin vatandaşlar tarafından gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarda bulunmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan taslak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EK ÜCRET YASAKLANDI
İşletmeler, masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.