Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:32 Son Güncelleme: 30.01.2026 00:36

SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberleri... Restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete’de yayımlandı
  • ABONE OL

Son Dakika Haberleri... Ticaret Bakanlığı, bazı restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedellerine ilişkin vatandaşlar tarafından gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarda bulunmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan taslak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EK ÜCRET YASAKLANDI

İşletmeler, masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Düzenleme sonrası 81 ilde denetimler artırılacak ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz