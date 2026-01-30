SON DAKİKA I Restoranlarda yeni dönem: Ek ücretler yasaklandı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son Dakika Haberleri... Ticaret Bakanlığı, bazı restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedellerine ilişkin vatandaşlar tarafından gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarda bulunmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan taslak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.