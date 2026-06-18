Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Çok sayıda ismin testi pozitif! Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:23 Son Güncelleme: 18.06.2026 17:52

SON DAKİKA I Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Çok sayıda ismin testi pozitif! Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan...

Son Dakika Haberleri... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları açıklandı. İşte testleri pozitif çıkan ünlüler...

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA I Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Çok sayıda ismin testi pozitif! Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan...
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Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci'nin buradaki işlemleri tamamlandı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık kontrolü işlemleri biten şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında birçok ünlünün test sonucu belirlendi. İşte test sonuçları pozitif çıkan ünlüler:

KENAN DOĞULU

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OZAN DOĞULU

BERDAN MARDİNİ

ENİS ARIKAN

ALİ EFE BEZCİ

OĞUZHAN BEKER

TOLGA ÇAM

YAŞAR İPEK

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KENAN DOĞULU #BERDAN MARDİNİ

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SON DAKİKA I Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Çok sayıda ismin testi pozitif! Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan...
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