Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:19

SON DAKİKA... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

SON DAKİKA... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da evinin önünden kaçırılmış, bir gün sonra ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılmuştı. Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ERHAN KARAAL #ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #MALTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA