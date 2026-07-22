SON DAKİKA: İBB’nin dağıttığı kumanyadan 43 öğrenci zehirlenmişti! 4 şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi

Raporda, tarif edilen besin zehirlenmesi tablosunun çok sayıda kişinin ortak tükettiği yiyecek-içecekten kaynaklandığının kabulünün gerektiği ve bu yiyeceğin kişilerin sağlığını bozmuş olduğu ancak sağlıklarındaki bozulmanın mevcut tıbbi evraka göre hayati tehlike oluşturacak mahiyet ve derecede olmadığı da ifade edildi.

İddianamede, dağıtılan kumanyaların, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde mağdurların sağlığını bozduğu belirtilerek, şüphelilerden E.Ö'nün söz konusu gıda firmasının sahibi olduğu, Ö.U'nun da İBB Sosyal Hizmetler kadrosunda görevli olduğu ve olay günü sahada dağıtımın kontrolünü yaptığı, şüpheliler F.Ç. ile H.K'nin ise dağıtılan kumanyaları firmadan alarak ilçeye getiren kişiler olduğu aktarıldı.