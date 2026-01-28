Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İbrahim Barut’un kanında kokain çıktı
SON DAKİKA | İbrahim Barut’un kanında kokain çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alınıp, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, İbrahim Barut’un saçından alınan örneklerden kokain kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Gözaltına alınan isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un saç örneklerinden kokain kullandığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

