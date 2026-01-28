SON DAKİKA | İbrahim Barut’un kanında kokain çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Gözaltına alınan isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un saç örneklerinden kokain kullandığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.