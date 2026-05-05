SON DAKİKA... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaralar sarılacak

SON DAKİKA... Yağış ve fırtınanın vurduğu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaraların sarılması için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir. Bu vesileyle Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" bilgisini verdi.

