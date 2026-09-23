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Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:34 Son Güncelleme: 23.09.2026 10:37

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 76 suçlu 8 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, "8 Farklı Ülkede Yakalanan; 29'u Kırmızı Bültenle, 47'si Ulusal Seviyede Aranan Toplam 76 Suçlu Ülkemize İade Edildi.” açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 76 suçlu 8 farklı ülkeden Türkiye’ye getirildi!
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlunun 8 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca aranan şahısların ülkemize iadesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldü.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürülmesi neticesinde, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliğiyle; Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da birer kişi olmak üzere yakalanan şüphelilerin ülkemize iadeleri sağlandı.

Çalışmalar sonucunda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 (H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E.) ile ulusal seviyede aranan 47 (R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U.) şahıs yakalanarak teslim alındı.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

#TÜRKİYE #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 76 suçlu 8 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi!
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