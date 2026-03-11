SON DAKİKA… İçişleri Bakanlığı açıkladı! APP plakalar ile ilgili yeni gelişme: Artık ceza uygulanmayacak!

Ayrıca bu kapsamda Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edilecek. Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakaların, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.