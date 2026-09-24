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Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:10 Son Güncelleme: 24.09.2026 14:11

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheliye işlem

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

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DHA
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheliye işlem
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İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kırklareli merkezli 7 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve -Suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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