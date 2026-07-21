SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 ilde 12 suç örgütüne dev operasyon: 74 tutuklama, 9 milyar liralık trafik

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Kocaeli'de; sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Tekirdağ'da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Aydın ve Mersin'de; baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de; tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 9 Milyar 72 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.