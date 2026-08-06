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Giriş Tarihi: 6.08.2026 11:27

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1.302 uyuşturucu şüphelisi yakalandı!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, " 71 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 1.302 şüpheli yakalandı. 844'ü tutuklandı. 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

DHA
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1.302 uyuşturucu şüphelisi yakalandı!
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu operasyonu ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Yapılan paylaşımda;

"71 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; -832 kg Uyuşturucu Madde ile -425 bin 419 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. -1.302 şüpheli yakalandı. -844'ü tutuklandı. -140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde -1.955 ekip, -4 bin 800 personel, -17 hava aracı ve -43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1.302 uyuşturucu şüphelisi yakalandı!
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