Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 246 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelileri yakalandı!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:07

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 246 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelileri yakalandı!

SON DAKİKA | İçişleri Bakalığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakablığın hesabından yapılan paylaşımda '18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 153’ü tutuklandı' ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 246 milyon TL’lik dolandırıcılık şüphelileri yakalandı!
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"18 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; -153'ü tutuklandı. -128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 351 Milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Yüksek kazanç vaadiyle, -Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, -Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, -Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 246 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelileri yakalandı!
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