Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 42 ilde FETÖ operasyonu! 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:25

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 42 ilde FETÖ operasyonu! 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı

42 ilde FETÖ’ye yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 128’i tutuklandı. 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

DHA
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 42 ilde FETÖ operasyonu! 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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42 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, Örgüte finansal destek sağladıkları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgütün "güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması'' içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 42 ilde FETÖ operasyonu! 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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