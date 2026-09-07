Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 71 İlde dev narkotik operasyonu: 2,3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 424 tutuklama!
Giriş Tarihi: 7.09.2026 16:03

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 71 İlde dev narkotik operasyonu: 2,3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 424 tutuklama!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen dev operasyonlarda 2 ton 367 kg uyuşturucu madde ve 4 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 424’ü tutuklandı.

DHA
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 71 İlde dev narkotik operasyonu: 2,3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 424 tutuklama!
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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde son 10 günde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binlerce personel, hava araçları ve narkotik köpekleri görev aldı. Toplam 1.345 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda tonlarca uyuşturucu madde ile milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 424'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #T C

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 71 İlde dev narkotik operasyonu: 2,3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 424 tutuklama!
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