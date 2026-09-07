SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 71 İlde dev narkotik operasyonu: 2,3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 424 tutuklama!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde son 10 günde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binlerce personel, hava araçları ve narkotik köpekleri görev aldı. Toplam 1.345 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda tonlarca uyuşturucu madde ile milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 424'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
71 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 7, 2026
-2 ton 367 kg Uyuşturucu Madde ile
-4 milyon 34 bin 459 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
-894 şüpheli yakalandı.
-424'ü tutuklandı.
-93'ü hakkında adli kontrol… pic.twitter.com/OEep0l4Glx