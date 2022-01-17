Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Kış-15 operasyonu’ başladı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN" Operasyonu başlatıldı.