Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Kış-15 operasyonu’ başladı!
Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:17 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:25

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Kış-15 operasyonu’ başladı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Kış-15 operasyonu’ başladı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Kış-15 operasyonu’nun başladığını duyurdu... Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1440 personel görev alıyor. İşte detaylar

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Kış-15 operasyonu’ başladı!
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