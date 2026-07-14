SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gaziantep merkezli 45 ilde operasyon! 190 şüpheli yakalandı...

Gaziantep, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı.
84 MİLYAR 293 MİLYON 213 BİN LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL işlem hacmine ulaşan toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.