Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Göçmen kaçakçılığına dev darbe!
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:19 Son Güncelleme: 11.09.2026 11:21

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Göçmen kaçakçılığına dev darbe!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında 18 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

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DHA
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Göçmen kaçakçılığına dev darbe!
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında 18 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"18 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda; -131 araç ile -20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Göçmen kaçakçılığına dev darbe!
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