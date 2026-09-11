SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Göçmen kaçakçılığına dev darbe!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında 18 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"18 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda; -131 araç ile -20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
18 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 11, 2026
Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve… pic.twitter.com/Z0q0QFAlBE