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Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:42

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 65 suçlu yurda iade edildi!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadelerinin sağlandığını duyurdu.

DHA
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 65 suçlu yurda iade edildi!
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

"Kırmızı Bültenle Aranan 27 Suçlu,

Ulusal Seviyede Aranan 38 Suçlu,

Gürcistan(51), Almanya(7), Belçika(2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (27)

M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K.,

Ulusal seviyede aranan (38)

N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 65 suçlu yurda iade edildi!
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