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Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:50 Son Güncelleme: 2.07.2026 13:06

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Halfeti açıklaması!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral'ın evinin yakınlarında dışarıda bulunduğu sırada sokakta dolaşan başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan Halfeti açıklaması!
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Olay, Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre küçük Muhammed Ali Aral, evinin yakınlarında dışarıda bulunduğu sırada sokakta dolaşan başıboş bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu minik çocuk yüz bölgesinden yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, yaralanan çocuk ailesi tarafından hızla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YÜZÜNE 6 DİKİŞ ATILDI

Hastanede yapılan ilk müdahalede, küçük çocuğun sağ kaş bölgesinde derin bir yara oluştuğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yaraya dikiş atılırken, Muhammed Ali Aral'ın sağ kaşına toplam 6 dikiş atıldığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada,

"Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Meydana Gelen Köpek Saldırısına İlişkin Basın Açıklaması

30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğumuzun yaralandığı köpek saldırısı olayı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaralanan evladımız, Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmiş, tedavisinin tamamlanmasını müteakip taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Halfeti açıklaması!
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