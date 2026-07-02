SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan Halfeti açıklaması!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada,

"Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Meydana Gelen Köpek Saldırısına İlişkin Basın Açıklaması

30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğumuzun yaralandığı köpek saldırısı olayı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaralanan evladımız, Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmiş, tedavisinin tamamlanmasını müteakip taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör