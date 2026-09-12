Amasya’da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 9 Eylül'de Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay yönüne giden Anas Khell Hassan Al Rubaye yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Savrulup sürüklenen sürücü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anas Khell Hassan Al Rubaye, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.