Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:34 Son Güncelleme: 12.09.2026 09:39

Amasya'da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye (18), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Amasya’da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, 9 Eylül'de Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay yönüne giden Anas Khell Hassan Al Rubaye yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Savrulup sürüklenen sürücü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anas Khell Hassan Al Rubaye, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#AMASYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA