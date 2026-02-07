SON DAKİKA... Iğdır’da 27 yaşındaki Ceren Işık göğsünden silahla vurularak hayatını kaybetti: 3 kişi gözaltında!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ceren Işık'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.