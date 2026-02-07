Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Iğdır'da 27 yaşındaki Ceren Işık göğsünden silahla vurularak hayatını kaybetti: 3 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 14:03

Iğdır'da Ceren Işık’ın (27), evde göğsünden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Polis, Işık’ın olay öncesi birlikte alkol aldığı 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ceren Işık'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim K.'yi gözaltına aldı. İbrahim K. ifadesinde evde 4 kişi alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.'nin ayrıldığını, kendisi de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu öne sürdü. İbrahim K.'nin ifadesi doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalandı.

Ceren Işık'ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay öncesi annesiyle yazıştığı, intihar edeceğini ifade edip, helallik istediği mesajlar tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

