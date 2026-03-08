SON DAKİKA: İnegöl’de kahreden kaza: El freni unutulan araç dede ve 2 torununa dehşeti yaşattı! Küçük Öykü’den acı haber

SOKAK ORTASINDA CAN PAZARI: 300 METRE BOYUNCA HIZLANDI
İddiaya göre, 30 yaşındaki Mücahit S., 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi. Ancak sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı.
Kimsenin müdahale edemediği araç, yaklaşık 300 metre boyunca hızlanarak kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürüyen 70 yaşındaki Piri Durgut ile torunları 13 yaşındaki Ayaz ve 11 yaşındaki Öykü Durgut'a arkadan çarptı.
Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü 2 yaralı | Video
EL ELE YÜRÜRKEN ARACIN ALTINDA KALDILAR
Görenlerin kanını donduran kazada, el ele tutuşarak yürüyen dede ve torunları çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklendi. Kontrolden çıkan otomobil, yaşlı adam ve çocukları ezdikten sonra bir sitenin duvarına ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acil koduyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KÜÇÜK ÖYKÜ KURTARILAMADI, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Hastaneden gelen haberler ise yürekleri dağladı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti. Ağabeyi Ayaz ve dedesi Piri Durgut'un tedavilerinin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Acı haberi alan anne Elif G., hastane koridorlarında gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA: SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kaza anına ilişkin bir sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, ihmalin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde aracın hızla gelip yayalara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü Mücahit S.'yi gözaltına aldı.