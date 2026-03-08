SON DAKİKA: İnegöl’de kahreden kaza: El freni unutulan araç dede ve 2 torununa dehşeti yaşattı! Küçük Öykü’den acı haber

KÜÇÜK ÖYKÜ KURTARILAMADI, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneden gelen haberler ise yürekleri dağladı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti. Ağabeyi Ayaz ve dedesi Piri Durgut'un tedavilerinin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Acı haberi alan anne Elif G., hastane koridorlarında gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.