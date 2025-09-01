Son dakika | İngiltere-Türkiye hattında sanal kumar vurgunu! ’Kral’ lakaplı Kenny’e soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var

9 YIL SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vergi müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası şirkete 2023 yılının Aralık ayında 615 milyon sterlin ceza kesilirken, savcılık 9 yıl aradan sonra önceki gün şirketin eski CEO'su Kenny Alexander eski GVC başkanı Lee Feldman, Türkiye direktörü Scott William Masterton da dahil olmak üzere 10 kişi hakkında 2011 ve 2018 yılları arasında komplodan dolandırıcılığa ve gelir vergisinden hileli bir şekilde kaçmaya kadar değişen suçlarla soruşturma başlattı.