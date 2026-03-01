Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İran’dan İsrail'e ve ABD üslerine füze yağmuru: Trump'tan İran'da "yeni liderlik diyalog istiyor" açıklaması!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 13:54 Son Güncelleme: 2.03.2026 06:39

Son dakika haberi: İran lideri Ali Hamaney’in İsrail-ABD bombardımanında hayatını kaybetmesinin ardından Tahran yönetimi misilleme saldırıları başlattı. Orta Doğu’daki ABD üsleri yoğun bir şekilde hedef alınırken, İsrail'in Beyt Şemeş kentinin vurulmasıyla 9 kişi öldü. Trump ise İran'ın diyalog isteğini kabul ettiğini duyurdu. İşte bölgeden dakika dakika son durum…

07:40

İRAN'DAN YENİ SALDIRI

İran yeni saldırı dalgası başlattı. Tel Aviv, Doha, Dubai ve Bahreyn'den patlama patlama sesleri duyuldu.

06:10

"TARİHİN EN AĞIR TAARRUZ OPERASYONU DAKİKALAR İÇİNDE BAŞLAYACAK"

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi.

Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

 

05:30

"HAMANEY'İN KATİLLERİ PİŞMAN EDİCİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney'in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney'in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney'in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

05:00

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İRAN İSLAM DEVRİMİ LİDERİ ŞEHADETE ULAŞTI

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

