İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı.
Fars: İki caddeye çok sayıda füze isabet etti
SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: "Önleyici saldırı başlattık" | Video
İsrail'de halkın sokağa çıkması yasaklandı... Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.
İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı
İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.