Giriş Tarihi: 28.02.2026 09:15 Son Güncelleme: 28.02.2026 09:39

SON DAKİKA... İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: Önleyici saldırı başlattık

SON DAKİKA... ABD ile gerilimin tırmandığı İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.

09:39

"HAMANEY'İN EVİNİN YAKINI VURULDU"

İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı. 

09:35

İRAN MEDYASINDAN İLK AÇIKLAMA!

Fars: İki caddeye çok sayıda füze isabet etti 

SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: "Önleyici saldırı başlattık" | Video

 

09:34

İSRAİL'DE HAVA SAHASI KAPATILDI

İsrail'de halkın sokağa çıkması yasaklandı... Hava sahasının kapatıldığı açıklandı. 

09:20

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA: ÖNLEYİCİ SALDIRI BAŞLATTIK

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı

09:15

İRAN'IN KALBİNDE PATLAMA SESLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi. 

