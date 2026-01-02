SON DAKİKA… İSKİ’nin yarım bıraktığı alt yapı çalışması yüzünden mahalle 2 aydır bu halde! Vatandaşlar isyan etti: Çamur içinde kalıyoruz!

"İSKİ YAPMAZSA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAPACAK"

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur.