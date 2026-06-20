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Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:56 Son Güncelleme: 20.06.2026 20:05

SON DAKİKA| Isparta’dan kahreden haber! Tur minibüsü kaza yaptı: 4 ölü, 16 yaralı

Son dakika haberleri... Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 16 kişi yaralandı.

İHA
SON DAKİKA| Isparta’dan kahreden haber! Tur minibüsü kaza yaptı: 4 ölü, 16 yaralı
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Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ISPARTA

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SON DAKİKA| Isparta’dan kahreden haber! Tur minibüsü kaza yaptı: 4 ölü, 16 yaralı
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