Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:06 Son Güncelleme: 23.01.2026 10:15

SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ormanlık alana uçtu: Ekipler bölgeye sevk edildi!

SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İHA
Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

