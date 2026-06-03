Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Avcılar'da korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 3.06.2026 11:53

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar'da korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Avcılar Sahili'nde denizde kadın cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
  • ABONE OL

İstanbul Avcılar Sahili'nde Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti.

Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ADLİ TIP KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Avcılar'da korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA