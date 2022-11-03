Son dakika: İstanbul Bağcılar’da Kudret Karabülak katledilmişti! Katilin cinayet planı tüyler ürpertti!

Son dakika haberi: Korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Karabülak (38), elinde silahla eşi Kudret Karabülak (32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi.
Faruk Karabülak uyuyan eşinin başına yastık dayayıp silahla ateş etti. Kudret Karabülak kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yanına aldığı kızını anneannesine bırakan Furak Karabülak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli kocayı kısa sürede gözaltına alındı şüpheli kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İNTİHARDAN VAZGEÇTİM
Lojistik işi yaptığı belirtilen Faruk Karabülak, ifadesinde, "İşlerim kötü gidiyordu, borçlarım vardı. Aylardır eşimle tartışma yaşıyordum. Bugün de eşimi öldürerek intihar etmeyi planlıyordum. Silah sesi üzerine kızım uyandı. Anneannesine bıraktım. Daha sonra tekrar olay yerine geldim ve intihardan vazgeçtim" dediği öne sürüldü.