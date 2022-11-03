Son dakika: İstanbul Bağcılar’da Kudret Karabülak katledilmişti! Katilin cinayet planı tüyler ürpertti!

İNTİHARDAN VAZGEÇTİM

Lojistik işi yaptığı belirtilen Faruk Karabülak, ifadesinde, "İşlerim kötü gidiyordu, borçlarım vardı. Aylardır eşimle tartışma yaşıyordum. Bugün de eşimi öldürerek intihar etmeyi planlıyordum. Silah sesi üzerine kızım uyandı. Anneannesine bıraktım. Daha sonra tekrar olay yerine geldim ve intihardan vazgeçtim" dediği öne sürüldü.