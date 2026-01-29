SON DAKİKA… İstanbul Beyoğlu’nda aile vahşeti! Tartıştığı oğlunu göğsünden vurup canına kıydı: Yeğeni o halde buldu...

ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.