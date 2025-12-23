SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece’de feci kaza: 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşananları anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.