SON DAKİKA | İstanbul Büyükçekmece’de feci kaza: Sepetli vinç dehşet saçtı!

SON DAKİKA | Korkutan kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı. Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi.