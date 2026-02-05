Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul Büyükçekmece’de feci kaza: Sepetli vinç dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 15:33 Son Güncelleme: 5.02.2026 16:16

SON DAKİKA | İstanbul Büyükçekmece’de feci kaza: Sepetli vinç dehşet saçtı!

SON DAKİKA | Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonu, 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Kaza sonrası kamyon şoförü kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü kadın ve oğlunun yaralandığı öğrenildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

SON DAKİKA | Korkutan kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı. Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi.

KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA: Büyükçekmece’de sepetli vinç diş polikliniğine daldı: Yaralılar var! | Video

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İstanbul Büyükçekmece’de feci kaza: Sepetli vinç dehşet saçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz