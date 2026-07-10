Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti: Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.07.2026 13:00 Son Güncelleme: 10.07.2026 13:11

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti: Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

SON DAKİKA... Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi. Başsavcılığın yaptığı itiraz sonucu Karslı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tahliye olan Karslı, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti: Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025 tarihinde Papara isimli ödeme kuruluşunun eski sahibi Ahmet Faruk Karslı tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GECİKMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o tahliye kararına itiraz etti. İtiraz değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Karslı'nın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

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TUTUKLAMA KARARI SONRASI YAKALANDI

Ahmet Faruk Karslı hakkında çıkan tutuklama kararı kapsamında yakalandı.

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SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti: Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı!
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