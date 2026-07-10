SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti: Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

TAHLİYE EDİLDİ

Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti.