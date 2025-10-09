Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 13:43 Son Güncelleme: 9.10.2025 13:46

Son Dakika: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: İstanbul'da deprem oldu! Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine yöneliyor. Gece saatlerinde Kütahya merkez üssünde yaşanan deprem de Megakentte hissedilmişti. Silivri açıklarında yaşanan sarsıntının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; 9 Ekim 2025 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul deprem ile sallandı. Çevre illerde hissedilen depremin AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden araştırması sürüyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan İstanbul depreminin detayları:

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Marmara Denizi merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.33'te kaydedilen sarsıntı yerin 9.9 km altında ölçüldü.

İşte, detaylar:

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)

Tarih:2025-10-09

Saat:13:33:11 TSİ

Enlem:40.82278 N

Boylam:28.27222 E

Derinlik:9.9 km

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan sarsıntıların hemen ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün. İşte, son depremlerin listesi:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz