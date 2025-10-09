Son Dakika: İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul deprem ile sallandı. Çevre illerde hissedilen depremin AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden araştırması sürüyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan İstanbul depreminin detayları:
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Marmara Denizi merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.33'te kaydedilen sarsıntı yerin 9.9 km altında ölçüldü.
İşte, detaylar:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan sarsıntıların hemen ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün. İşte, son depremlerin listesi: