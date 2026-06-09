SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın paniği! Alevler 4 apartmana daha sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1250'nci sokakta yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatı katında sürdürülen kaynak çalışması sırasında yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Binalarda yaşayan vatandaşlar panik halde dışarı çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çatıyı saran alevler ise havadan drone ile görüntülendi.