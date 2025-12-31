SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını! Peş peşe patlamalar meydana geldi: Alevlerle mücadelede 8. saate girildi!

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında yapı malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 5 noktadan müdahale etti.