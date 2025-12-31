Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını! Peş peşe patlamalar meydana geldi: Alevlerle mücadelede 8. saate girildi!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:13 Son Güncelleme: 31.12.2025 08:21

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta yapı malzemeleri üretilen bir fabrikada gece 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, zaman zaman patlamalar da yaşandı. Söndürme çalışmaları 8 saati aşkın süredir devam ederken, fabrikadaki yangın havadan görüntülendi...

DHA Yaşam
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında yapı malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 5 noktadan müdahale etti.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI!

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç geçişine kapattı. Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleri ile destek verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları 8 saati aşkın süredir devam ediyor...

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yapı malzemeleri üretilen fabrikadaki yangın havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin tamamının alevlere teslim olduğu görüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. (DHA)

