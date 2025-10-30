Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:44

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Olay, dün 17.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada sopalarla hem araçlara hem birbirine saldırdılar. Kavgada Y.C.G., bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak A. ve H.A., M.C.G., F.G. ve M.G.'yi hastaneye kaldırdı. Bıçakla yaralanan Burak A., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışanların daha öncede suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

