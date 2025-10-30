SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’ta iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı!

Olay, dün 17.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada sopalarla hem araçlara hem birbirine saldırdılar. Kavgada Y.C.G., bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak A. ve H.A., M.C.G., F.G. ve M.G.'yi hastaneye kaldırdı. Bıçakla yaralanan Burak A., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.