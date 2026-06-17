SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: Dehşet anları güvenlik kamerasında...

ÇOK SAYIDA ARACA KURŞUN SABİT ETTİ

İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu park halindeki çok sayıda araca kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Detaylı inceleme yapan ekipler, çok sayıda araca kurşun isabet ettiğini tespit etti.