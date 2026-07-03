Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'taki Şehmus Mert Korkmaz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli Edirne'de yakalandı!
Giriş Tarihi: 3.07.2026 12:00 Son Güncelleme: 3.07.2026 12:17

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'taki Şehmus Mert Korkmaz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli Edirne'de yakalandı!

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’ta Şeyhmus Mert Korkmaz’ın evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin 2 kişi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Şüpheliler Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’taki Şehmus Mert Korkmaz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli Edirne’de yakalandı!
  • ABONE OL

Olay, 24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelmiş, Şehmus Mert Korkmaz, evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran V.S. ve H.B. isimli şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırganların olay yerinden yaya olarak kaçması üzerine silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SINIRDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Öte yandan cinayetin firari 2 zanlısı V.S. ve H.B. yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için bir TIR'ın dorsesinde gizlenerek Edirne'ye geldi. Sınır kapısındaki kontroller esnasında, saklandıkları TIR'ın dorsesinden inerek kaçmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandı.

Ş

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

üphelilere yapılan kimlik ve güvenlik sorgusunda, "Kasten Öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#EDİRNE #İSTANBUL #İSTANBUL ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'taki Şehmus Mert Korkmaz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli Edirne'de yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA