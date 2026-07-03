SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt’taki Şehmus Mert Korkmaz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli Edirne’de yakalandı!

Olay, 24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelmiş, Şehmus Mert Korkmaz, evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran V.S. ve H.B. isimli şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırganların olay yerinden yaya olarak kaçması üzerine silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SINIRDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Öte yandan cinayetin firari 2 zanlısı V.S. ve H.B. yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için bir TIR'ın dorsesinde gizlenerek Edirne'ye geldi. Sınır kapısındaki kontroller esnasında, saklandıkları TIR'ın dorsesinden inerek kaçmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandı.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

üphelilere yapılan kimlik ve güvenlik sorgusunda, "Kasten Öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirildi.