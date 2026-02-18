Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul'da eşi Filiz Şağbangül’ü 3 evladının önünde bıçaklayarak katletmişti: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:22 Son Güncelleme: 18.02.2026 15:27

SON DAKİKA… İstanbul'da eşi Filiz Şağbangül’ü 3 evladının önünde bıçaklayarak katletmişti: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

SON DAKİKA… İstanbul Arnavutköy’de Gıyasettin Şağbangül, çıkan tartışmada 3 evladının annesi Filiz Şağbangül’ü bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan, ancak kısa sürede yakalanan cani koca gözaltına alınırken, cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İşte kan donduran aile vahşetinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı. İddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.

Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü. Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül Filiz Şağbangül'ü bıçakladı.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi kardeşine teslim edildi.

VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Filiz Şağbangül'ün cenazesinin perşembe günü öğle namazının ardından Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

