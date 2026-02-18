SON DAKİKA… İstanbul’da eşi Filiz Şağbangül’ü 3 evladının önünde bıçaklayarak katletmişti: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı. İddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.