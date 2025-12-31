SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan’da faciadan dönüldü! Herkes deprem oluyor sandı gerçek bambaşka çıktı: Duvarın uçtuğunu gördük!

"BU YOLDAN ÇOCUKLAR GEÇİYOR"

Zarar gören araç sahibinin ağabeyi Şeref Güney, "Olay saat 14.00'te oldu. Kardeşim beni aradı; kendisi aracı park edip camiye gitmiş. Geldiğinde duvarın yıkıldığını söyledi. Bana haber verdi, ben de geldim. Onlar da şimdi karakola gittiler. Polis buraya geldi tutanak tutalım dediler tutmadılar. Şu an kendileri karakola gittiler. Biz burada yıkılmayla alakalı bir şey görmedik. Yukarıdaki duvarın uçtuğunu gördük. Buradaki inşaat şu an yıkım aşamasında zaten. Çevresinde de hiçbir önlem alınmamış bir şekilde şu an bir yıkım gerçekleşiyor.