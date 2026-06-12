SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te 3 motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 5 kişi yaralandı!

Bu sırada arkadan gelen 34 MT 3573 plakalı motosiklet ise diğer iki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.