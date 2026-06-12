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Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:41

SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te 3 motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı!

İstanbul Fatih'te 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Fatih’te 3 motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 5 kişi yaralandı!
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Kaza, saat 05.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Caddesi'nde yeşil ışıkta bekleyip daha sonra kırmızı ışıkta geçen 34 DOS 187 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 41 ASK 298 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen 34 MT 3573 plakalı motosiklet ise diğer iki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te 3 motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı!
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