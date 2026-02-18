SON DAKİKA… İstanbul kan donduran olay! Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde katletti: Yardım çığlıklarını duyan komşular…

Mahalle sakini Mehmet Aydın ise, "Balkona çıkmıştım, çocukların bir feryadını duydum. Ondan sonra koştum geldim. Geldiğimde aşağıdaydı, soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Ben onun bu olayı yaptığını bilmiyordum yani. Eve girdiğimde kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Daha sonra ev sahibini arayarak, 'Ağabey ben böyle bir olay yaptım, polis merkezine teslim olmaya gidiyorum' demiş" ifadelerini kullandı.