SON DAKİKA... İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 yılda 15 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi!

362 BANKA HESABINA BLOKE KONULDU

44 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları kapsamında 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 42 şüpheliye ait 362 banka hesabı ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı