SON DAKİKA... İstanbul merkezli 4 ilde yeni nesil çetelere operasyon: 32 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin 55 ayrı eyleme karıştığı belirlenirken, haklarında yürütülen işlemlerin titizlikle sürdüğü öğrenildi.

İstanbul genelinde çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerinin de katıldığı çalışmalarda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan 32 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Yetkililer, suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.