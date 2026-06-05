SON DAKİKA… İstanbul Şişli’de taksi şoförüne saldırı! Ağır yaralanan taksici kalp krizi geçirdi

Büyüyen tartışma üzerine taksideki yolcu, Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek, olay yerinde kalp krizi geçirdi. Saldırgan yolcu, bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kalp krizi geçiren Çiçek'e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ağır yaralanan Çiçek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.